Богатейшим странам предрекли небывалую безработицу

7 июля 2020, 20:17[ «Аргументы Недели» ]Источник: РЕН ТВ
Специалисты Организации экономического сотрудничества и развития прогнозируют рост безработицы, сравнимый с Великой депрессией. По словам экспертов, ситуация в первую очередь затронет наиболее экономически развитые страны.
Предполагается, что к концу текущего года уровень безработицы в странах с совокупным ВВП, равным 60% от мирового, достигнет 10% от числа всех работоспособных жителей. При этом в худшем случае число безработных увеличится до 12%. Эксперты подчеркивают, что больше всего пострадают Соединенные Штаты, Канада и Великобритания. Вернуться к предэпидемическим показателям страны смогут не раньше следующего года.
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