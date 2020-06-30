Количество безработных в России достигло 2,7 миллиона человек
30 июня 2020, 12:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В России количество безработных достигло к настоящему моменту 2,7 миллиона человек. Соответствующую информацию утром во вторник, 30 июня, предоставил заместитель главы Роструда Денис Васильев.
В ходе круглого стола "Управляем квалификациями – моделируем будущее" в рамках Российской недели бизнеса Денис Васильев отметил, что число безработных в стране почти на 2 млн больше, чем было зафиксировано в аналогичное время в прошлом году. "Это серьезное давление, которое мы испытываем", – подчеркнул замглавы Роструда.
Напомним, ранее министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков сообщил, что около 25% официально зарегистрированных безработных потеряли работу во время пандемии COVID-19.
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