Количество безработных в России достигло 2,7 миллиона человек

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30 июня 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

рубли, Allexander Makarov/Russian Look

В России количество безработных достигло к настоящему моменту 2,7 миллиона человек. Соответствующую информацию утром во вторник, 30 июня, предоставил заместитель главы Роструда Денис Васильев.

В ходе круглого стола "Управляем квалификациями – моделируем будущее" в рамках Российской недели бизнеса Денис Васильев отметил, что число безработных в стране почти на 2 млн больше, чем было зафиксировано в аналогичное время в прошлом году. "Это серьезное давление, которое мы испытываем", – подчеркнул замглавы Роструда.

Напомним, ранее министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков сообщил, что около 25% официально зарегистрированных безработных потеряли работу во время пандемии COVID-19.