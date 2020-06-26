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В Екатеринбурге зафиксировано рекордное для города число безработных

, 20:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: e1.ru

В Екатеринбурге зафиксировано рекордное для города число безработных
Деньги. Фото: pixabay.com

В Екатеринбургском центре занятости в качестве безработных зарегистрировано более 33 тысяч человек.

Такая цифра стала рекордной для центра занятости областного центра. По словам его директора Владимира Подгорнова, обработка заявлений граждан на признание безработным велась практически в круглосуточном режиме – в три смены и без выходных в течение полутора месяцев.

Именно в этот период произошел наиболее высокий рост. До 1 апреля этого года на учете в центре занятости состояло всего 4166 человек, к 1 мая цифра возросла до 8603, а потом увеличилась в восемь раз.

ДВа

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