В Екатеринбурге зафиксировано рекордное для города число безработных
26 июня 2020, 20:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: e1.ru
В Екатеринбургском центре занятости в качестве безработных зарегистрировано более 33 тысяч человек.
Такая цифра стала рекордной для центра занятости областного центра. По словам его директора Владимира Подгорнова, обработка заявлений граждан на признание безработным велась практически в круглосуточном режиме – в три смены и без выходных в течение полутора месяцев.
Именно в этот период произошел наиболее высокий рост. До 1 апреля этого года на учете в центре занятости состояло всего 4166 человек, к 1 мая цифра возросла до 8603, а потом увеличилась в восемь раз.
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