После карантина россияне завалили жалобами трудовую инспекцию. Работодатели разводят руками

Аргументы Недели → Общество 13+

26 июня 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]

После карантина россияне завалили жалобами трудовую инспекцию. Все чаще жалуются в трудовую инспекцию на увольнения, невыплату зарплат и неправомерные штрафы. С 1 июня инспекции получили уже 7 тысяч обращений.

Самая острая тема, естественно, — увольнения. Кого-то выгнали на улицу без объяснений, кому-то не дали расчет, а у кого-то забрали в залог трудовую. Чуть меньше жалоб по зарплатам. Задерживают, удерживают непонятные штрафы, платят ниже МРОТ.

Да и сами работодатели не могут понять, что делать без консультаций «трудовиков». Как, например, оплатить режим нерабочих дней. Вроде бы Путин сказал, что по полной, но по факту-то никто не работал. Вот и звонят за разъяснениями, и телефон в инспекции разрывается, пишет канал «Смотрящий».

Бизнес почти 3 месяца не работал, заново открыться смогли далеко не все. И те 37% компаний, которые грозили уволить работников до конца года, скоро начнут это делать. А значит проблем станет только больше.

Есть еще и сложности с регистрацией на бирже труда, ведь многие даже не представляли, что их коснется сия участь.