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Дания позволила компании Nord Stream 2 AG достроить «Северный поток – 2» новыми судами

, 12:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Дания позволила компании Nord Stream 2 AG достроить «Северный поток – 2» новыми судами
строительство газопровода "Северный поток – 2", Stefan Sauer/dpa

6 июля стало известно, что датское энергетическое агентство (DEA) позволило Nord Stream 2 AG достроить "Северный поток–2" в своих водах при помощи трубоукладочных судов с якорным позиционированием.

Уточняется, что DEA в ответ на запрос Nord Stream 2 AG приняло решение дать компании возможность использовать трубоукладочные суда с якорным позиционированием не только отдельно, но и в сочетании с судами, оборудованными системой динамического позиционирования.

Подчеркивается, что осталось возвести ту часть "Северного потока–2", которая проходит за пределами зоны, где не рекомендуется использование судов с якорным позиционированием в связи с тем, что ранее там были затоплены запасы химического оружия.

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