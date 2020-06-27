Эксперт назвала хорошую альтернативу банковским вкладам

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27 июня 2020, 19:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Прайм"

сбережения, фото: pixabay.com

Финансовый эксперт Лилия Федулина отметила, что выгодным вложением средств может стать индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Аналоги ИИС встречаются в мировой практике и считаются безопасным способом работы с рынками.

За счет ИИС можно проворачивать самостоятельные операции на биржах, а также возвращать налоговый вычет. Имея должный уровень финансовой грамотности, подобным образом можно получать куда более серьезный доход, чем посредством депозита.

Владелец ИИС сам решает, лично управлять деньгами или поручить это управляющей компании, которая будет совершать все операции (счет доверительного управления).

«Во втором случае добавится вознаграждение управляющей компании, но гарантий, что деньги будут вложены максимально эффективно, нет», — отметила эксперт.

По словам Федулиной, важно понимать, что одновременно клиент может иметь лишь один индивидуальный инвестиционный счет: если потребуется открыть счет в другом банке, предыдущий счет придется закрыть, что не всегда выгодно.

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