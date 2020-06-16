Экономист рассказал о самых удачных способах накопления денег во время пандемии

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16 июня 2020, 07:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Деньги. Фото: pixabay.com

Пандемия коронавируса – еще не повод отказаться от накоплений, считают специалисты. Экономист Сергей Хестанов рассказал, как скопить сбережения во время эпидемии COVID-19.

Эксперт рекомендовал хранить деньги в отдельном валютном вкладе. Он объяснил, что доллар тоже имеет свою инфляцию, но она значительно меньше, чем у рубля.

Также неплохим способом скопить денег является хранение накоплений в ценных бумагах. Однако этот вариант подходит только тем, кто разбирается в подобных вложениях. «Были времена, когда рынок акций был устроен таким образом, что, какую бумагу ни купишь, все равно заработаешь. Теперь рынок работает так очень редко. И чем выше доход — тем выше будет риск», - предупредил он.