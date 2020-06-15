Экономист назвал причины высокого уровня благосостояния семей в пяти регионах РФ

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15 июня 2020, 10:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

рубли, Andrey Arkusha/Russian Look

Экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин в понедельник объяснил, почему в рейтинг регионов с самым высоким уровнем благосостояния семей вошли ЯНАО, Сахалинская область, Москва, Петербург и ХМАО.

По словам экономиста, такие позиции в рейтинге объясняются тем, что в вышеуказанных регионах Российской Федерации "много денег".

Виталий Калугин подчеркнул, что в Москву и Санкт-Петербург стекаются все деньги, в этих городах проживают самые богатые люди. Прибыль в Сахалинской области приносит газовый проект под названием "Сахалин-2". В Югре хорошо обеспечены нефтяники. А на Ямале в свою очередь стоит "Новотэк", а также заводы СПГ.