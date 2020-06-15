Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Названы регионы РФ, лидирующие по уровню благосостояния семей

, 10:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Названы регионы РФ, лидирующие по уровню благосостояния семей
рубли, Allexander Makarov/Russian Look

В понедельник, 15 июня, известно, какие регионы Российской Федерации лидируют по уровню благосостояния семей. В девятый раз подряд данный рейтинг возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ.

Список составлялся по максимально возможному остатку денежных средств в семье со средней для региона заработной платой после минимальных расходов. Расчет производился посредством сложения двух чистых среднегодовых зарплат (без учета НДФЛ) и вычитания из полученной суммы прожиточного минимума с учетом категории членов семьи.

В лидирующей группе рейтинга благосостояния российских семей оказались представители нефтегазодобывающих регионов и финансовые центры. На первой строчке оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, далее следуют Сахалинская область, Москва, Санкт-Петербург и ХМАО.

ЕТ

В мире

Украина понесла новые потери в Донбассе после уничтожения ДНР огневых точек ВСУ

Украина понесла новые потери в Донбассе после уничтожения ДНР огневых точек ВСУ

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в Донбассе в результате ответных ударов бойцов ДНР. Соответствующую информацию распространила пресс-служба Народной милиции непризнанной республики.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью