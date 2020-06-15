Названы регионы РФ, лидирующие по уровню благосостояния семей

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15 июня 2020, 10:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

рубли, Allexander Makarov/Russian Look

В понедельник, 15 июня, известно, какие регионы Российской Федерации лидируют по уровню благосостояния семей. В девятый раз подряд данный рейтинг возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ.

Список составлялся по максимально возможному остатку денежных средств в семье со средней для региона заработной платой после минимальных расходов. Расчет производился посредством сложения двух чистых среднегодовых зарплат (без учета НДФЛ) и вычитания из полученной суммы прожиточного минимума с учетом категории членов семьи.

В лидирующей группе рейтинга благосостояния российских семей оказались представители нефтегазодобывающих регионов и финансовые центры. На первой строчке оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, далее следуют Сахалинская область, Москва, Санкт-Петербург и ХМАО.