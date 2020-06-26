Россия и Узбекистан планируют довести товарооборот до 10 млрд долларов в год

Аргументы Недели → Экономика 13+

26 июня 2020, 17:28 [ «Аргументы Недели» ]

Переговоры. Фото: сайт Минэкономразвития РФ.

Россия и Узбекистан готовят к подписанию пакет новых соглашений и контрактов. Об этом договорились главы экономических ведомство двух стран.

Стороны договорились в самое ближайшее время выйти на подписание соглашений и контрактов, которые позволят существенно увеличить взаимный товарооборот и довести его объем до 10 млрд долларов в год.

«У нас очень плотные экономические контакты, насыщенная двусторонняя повестка, которая может принести многое каждой из наших стран. Это новые экономические связи, новая динамика, общий рынок», - заявил глава Минэкономразвития РФ Михаил Решетников.