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ФАС разбирается, почему взлетели цены на бензин Аи-95

, 20:41 [ «Аргументы Недели» ]

ФАС разбирается, почему взлетели цены на бензин Аи-95
бензоколонка, фото: pixabay.com

Федеральная антимонопольная служба выясняет, почему поднялись биржевые цены на бензин Аи-95. Об этом сообщается на сайте ведомства. ФАС подозревает, что причиной этого явления может быть сговор на рынке.

«В связи с появившимися сообщениями в СМИ о росте биржевых цен на АИ-95 мы начали соответствующие проверки, сделали запросы на биржу. Мы не исключаем, что кому-то не пошел на пользу урок трейдеров АО «Солид — товарные рынки» и ООО «А-Ойл», в отношении которых мы возобновляем рассмотрение дела», - подчеркнул статс-секретарь - заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский. Если ФАС выявит виновных в росте цен, то их ожидает наказание, предусмотренное антимонопольным, а возможно и уголовным законодательством.

По итогам торгов 17 июня цена Аи-95 на бирже по национальному индексу составила 56 700 руб. за тонну. Предыдущий рекорд в 56 300 руб. за тонну был зафиксирован в 2018 г.

В Минэнерго не видят рисков для потребителей из-за роста оптовых цен на бензин.

НС

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