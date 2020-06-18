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В Минэнерго не видят рисков для потребителей из-за роста оптовых цен на бензин

, 20:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

В Минэнерго не видят рисков для потребителей из-за роста оптовых цен на бензин
Бензоколонка. Фото: pixabay.com

В Минэнерго считают, что рост оптовых цен на бензин не представляет собой значительных рисков для потребителя.

В ведомстве считают, что ситуация является нормальной рыночной реакцией на постепенное восстановление отраслей экономики после снятия ограничительных мер по коронавирусу. Кроме того, в это время традиционно наблюдается сезонный рост спроса на нефтепродукты.

В Минэнерго также отметили, что розничные цены на моторные топлива остаются относительно стабильными на всей территории РФ, а на рынках не наблюдается дефицита топлива.

ДВа

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