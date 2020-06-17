Цена бензина Аи-95 на бирже побила исторический максимум

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17 июня 2020, 18:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

фото: бензоколонка, pixabay.com

Стоимость Аи-95 достигла исторического максимума. Прошлый рекорд был установлен в 2018 году. Такие данные в среду, 17 июня, предоставила Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа.

По итогам торгов, цена бензина составила 56,7 тыс. рублей за тонну, оставив позади рекорда - 56,3 тыс. рублей за тонну. Отмечается, что стоимость Аи-97 растет с середины апреля. При это за то время цены выросли почти на 50%.

Кроме того, аналитики не видят предпосылок для того, чтобы цены начинали снижаться – на бирже 95 бензина не хватает, а на рынке, вероятнее всего, на него спрос. Однако после пандемии объёмы производства и поставок нефтепродуктов на внутренний рынок восстанавливаются гораздо медленно и не удовлетворяют возрастающий спрос.