В Роскачестве проверили бензин на заправках Москвы

Эксперты из Роскачества провели проверку автомобильного бензина Аи-92, который продается на семи АЗС в Москве. Специалистам не удалось обнаружить ни одного несоответствия регламентируемым требованиям.
Отмечается, что безопасность и качество топлива в Роскачестве оценивали сразу по 30 параметрам. «Экспертами лаборатории было испытано топливо, которое реализовывалось на семи столичных АЗС. По итогам исследования ни одного несоответствия бензина установленным законом требованиям обнаружено не было», - резюмировали эксперты.
Ранее в Роскачестве рассказали о том, как похудеть после карантина.