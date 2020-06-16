В Роскачестве проверили бензин на заправках Москвы

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16 июня 2020, 08:52 [ «Аргументы Недели» ]

Заправочная колонка. Фото: pixabay.com

Эксперты из Роскачества провели проверку автомобильного бензина Аи-92, который продается на семи АЗС в Москве. Специалистам не удалось обнаружить ни одного несоответствия регламентируемым требованиям.

Отмечается, что безопасность и качество топлива в Роскачестве оценивали сразу по 30 параметрам. «Экспертами лаборатории было испытано топливо, которое реализовывалось на семи столичных АЗС. По итогам исследования ни одного несоответствия бензина установленным законом требованиям обнаружено не было», - резюмировали эксперты.

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