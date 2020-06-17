В России вернулись к идее повышения налога для богатых

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17 июня 2020, 19:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК, Forbes

фото:калькулятор, pixabay.com

СМИ со ссылкой на источники в Госдуме, администрации президента и федерального чиновника сообщили, что правительство вернулось к обсуждению введения повышенной налоговой ставки для обеспеченных граждан.

Собеседник отметил, что планируется увеличить ставку НДФЛ с 13 до 15%. По его словам, сейчас «идеальная ситуация для этого - санкционно-пандемическая». Кроме того, консультации идут как в правительстве, так и в администрации президента, пояснил он. Однако никаких решений еще не принято, уточнил он.

В материале Forbes говорится, что облагаемый повышенным налогом доход будет составлять 2–3 миллиона рублей. Помимо этого обсуждается несколько подходов к налогообложению граждан с разными доходами, в том числе вариант с необлагаемым НДФЛ уровнем дохода в размере прожиточного минимума или больше.

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