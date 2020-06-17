Все новости >>

Аргументы Недели Экономика 13+

В России вернулись к идее повышения налога для богатых

, 19:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК, Forbes

В России вернулись к идее повышения налога для богатых
фото:калькулятор, pixabay.com

СМИ со ссылкой на источники в Госдуме, администрации президента и федерального чиновника сообщили, что правительство вернулось к обсуждению введения повышенной налоговой ставки для обеспеченных граждан.

Собеседник отметил, что планируется увеличить ставку НДФЛ с 13 до 15%. По его словам, сейчас «идеальная ситуация для этого - санкционно-пандемическая». Кроме того, консультации идут как в правительстве, так и в администрации президента, пояснил он. Однако никаких решений еще не принято, уточнил он.

В материале Forbes говорится, что облагаемый повышенным налогом доход будет составлять 2–3 миллиона рублей. Помимо этого обсуждается несколько подходов к налогообложению граждан с разными доходами, в том числе вариант с необлагаемым НДФЛ уровнем дохода в размере прожиточного минимума или больше.

Ранее Владимир Жириновский предложил создать единый стандарт зарплаты на всей территории России. 

БА

В мире

Президент США находится перед самым тяжёлым выбором за всё своё правление

Президент США находится перед самым тяжёлым выбором за всё своё правление

Буквально вчера президент США Дональд Трамп официально подписал указ о реформировании полицейской системы. Правда он не стал идти на поводу у многих протестующих и бунтарей, и не расформировал данный институт правоохранителей. Но зато теперь удушающие приёмы при задержании полностью запрещены.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью