Жириновский предложил установить единый стандарт зарплаты

Аргументы Недели → Экономика 13+

14 июня 2020, 07:33 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Владимир Жириновский, сайт kremlin.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил создать единый стандарт зарплаты на всей территории России. Он обратил внимание на недовольство граждан «слишком высокими зарплатами» в коммерческих структурах и в госкорпорациях.

«Минимальная зарплата - 30 тысяч рублей в месяц. Это одна тысяча рублей в день. Средняя зарплата по стране – 70 тысяч рублей. Это значит, что среднее управленческое звено, инженеры, высококвалифицированные специалисты получают 150-200 тысяч рублей. А максимальная зарплата – 500 тысяч рублей», - пояснил он, говоря о «своем стандарте».

Жириновский отметил, что не нужно делать зарплаты по миллиону в день, а именно президент получает «больше всех» - 700 тысяч рублей, депутаты – не более 500 тысяч. Политик также предлагает ввести налог на сверхприбыль, деньги из которой пойдут потом на развитие медицины, образования, сделав их абсолютно бесплатными. Такая реформа еще нужна для того, чтобы будущий руководитель госкорпорации знал, на какую сумму может рассчитывать, добавил он.

Ранее в Госдуме объяснили, почему так важно важно установить почасовую оплату труда.