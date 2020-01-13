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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Госдуме предложили освободить от НДФЛ граждан, зарабатывающих меньше двух МРОТ

, 07:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: КП

В Госдуме предложили освободить от НДФЛ граждан, зарабатывающих меньше двух МРОТ
Фото: pixabay.com

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев и Борис Пайкин предложили освободить от уплаты НДФЛ тех россиян, чьи доходы не превышают двух МРОТ, который с 2020 года составляет 12 130 рублей.

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В пояснительной записке сказано, что налог предлагается не вводить для «граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда».

Депутаты отмечают, что таким образом можно «дать более существенный толчок экономическому росту за счет увеличения покупательской способности населения, а также окажет реальную поддержку такой категории граждан». Отмечается, что документ отправлен Дмитрию Медведеву.

АБ

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