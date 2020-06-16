Внутренний долг России растёт

Аргументы Недели → Экономика 13+

16 июня 2020, 12:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ng.ru

Фото: соцсети

С начала 2020 года размер внутреннего государственного долга России увеличился на 604 млрд и достиг примерно 10,6% ВВП. По состоянию на 1 июня он составляет 10,7 трлн руб. Правительство РФ занимается займами, продавая госбумаги (10 трлн руб., 93% от всего объема долга), еще 755 млрд руб. (7%) – это госгарантии.

Падение нефтяных доходов и финансирование программ поддержки экономики подталкивает правительство к увеличению внутренних займов. Наращивание относительно невысокого долга может помочь восстановлению экономики. Внутренние займы не несут в себе ничего плохого и традиционно используются всеми государствами, когда экономика страны испытывает те или иные трудности, считают эксперты.

«На сегодняшний день госдолг США, значительная часть которого является именно внутренним долгом, составляет 106,9% ВВП, госдолг еврозоны – 84,1%, а Японии – и вовсе 238,2%. И все эти страны весьма неплохо себя чувствуют», - отметил аналитик компании «Финам» Алексей Коренев.

Как считают авторы макроэкономического Telegram-канала MMI, по итогам года объем внутреннего госдолга превысит 13 трлн руб. Правительству необходимо покрыть дефицит бюджета, который в Общенациональном плане действий оно спрогнозировало на уровне 8,5% ВВП в этом году. Аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) уточняют, что это около 9 трлн руб., что является рекордным за 20 лет дефицитом бюджета России. Если пытаться покрыть такой дефицит только за счет средств резервного Фонда национального благосостояния, то он опустел бы уже к концу года.

«У нас госдолг очень невысокий по меркам многих стран. Мы можем позволить себе его увеличить», – заявляла ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Аналитики Райффайзенбанка отмечали, что, по сути, займы на рынке финансируются за счет денег ЦБ: банки покупают госбумаги и сдают их Центробанку в качестве залога для получения кредитов РЕПО. Глава Минфина Антон Силуанов рассказывал, что займы обходятся правительству России в 5,5–6,3% годовых.

«Ежегодно мы платим более 800 млрд руб. одних процентов, если удвоим привлечения, будем платить уже около 1,5% ВВП, а это более 6% всего бюджета – придется сокращать другие расходы», – предупреждал Силуанов.

Вчера пресс-служба Минфина РФ сообщила, что «сейчас мы имеем наилучшие показатели долговой нагрузки относительно ВВП. Минфин привлекает ресурсы на рыночных условиях в объемах, соответствующих максимальной потребности. Если потребности у бюджета возрастают, то Минфин будет стараться их удовлетворять, насколько позволит рынок».

Тем временем Институт экономики и мира (IEP) внес Россию в пятерку стран с наиболее благоприятными экономическими предпосылками для восстановления после пандемии COVID-19. По мнению экспертов, одним из факторов, позволяющих столь оптимистично нашей стране смотреть в будущее, является именно небольшой государственный долг.