Из-за кризиса газовая отрасль пострадает сильнее нефтяной

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14 июня 2020, 15:48 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ] Источник: Известия

Фото: соцсети

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует самое сильное снижение в истории мирового спроса на природный газ. В этом году, по оценкам экспертов, падение составит порядка 4%, или около 150 млрд кубометров, что в полтора раза превосходит потребление такой страны, как Германия.

Наиболее сильное сокращение спроса на газ произойдет в Европе. Основные надежды на восстановление спроса после кризиса возлагаются на Азию.

На рынок существенно повлияли - аномально теплая зима, эпидемия и карантин. Эксперты отмечают, что карантин привел к снижению потребления голубого топлива, при этом мировая экономика понесла сильнейший ущерб, эффект от которого будет длиться многие месяцы, а может быть, и годы. Одним из главных факторов также является стремительное наращивание мощностей газовой индустрии, которое происходило в последнее время.

«Переизбыток предложения газа на мировом рынке, возникший в результате ввода новых СПГ-мощностей в последние годы на фоне двух теплых зим подряд, привел к падению цен на газ на спотовых рынках и в Азии, и в Европе, - рассказала аналитик Газпромбанка Евгения Дышлюк. - В Европе это усугубилось высоким уровнем запасов газа на начало года. В результате сейчас уровень спотовых цен на газ в Европе ниже, чем в США, что делает экспорт СПГ из США в Европу убыточным, а премия на азиатских рынках не покрывает затраты на транспортировку СПГ из США в регион».

На обвал цен не могут повлиять даже действия по ограничению поставок. «Газпром» после прекращения долгосрочного контракта с Польшей в середине мая резко сократил объем транспортировки на газопроводе Ямал–Европа. В некоторые дни поставки снижались на треть, в то время как общая его пропускная способность составляет 33 млрд кубометров. При этом цены на рынке лишь слегка поколебались, но значительно не выросли.

По прогнозу специалистов «Газпрома», экспорт газа за рубеж в этом году сократится со 199 до 167 млрд кубометров. Во многом это связано еще и с ощутимым падением поставок в Турцию в первом квартале. Другие производители также вынуждены снижать экспорт: в США в последнюю неделю мая он сократился с 6,7 до 5,6 млрд кубических футов в день.

Согласно оценке МЭА, В целом кризис 2020 года приведет к тому, что среднегодовые темпы прироста потребления газа в мире до 2025-го замедлятся до 1,5% против 1,8% в предыдущие несколько лет. Это говорит о том, что в общей сложности рынок недосчитается около 75 млрд кубометров.

Как отмечают эксперты, нефть, несмотря на более крутой обвал спроса, смогла благодаря внерыночному вмешательству государств-производителей хоть как-то отвоевать утерянные позиции. К концу первой декады июня цены марки Brent стабильно превышают $40 за баррель. Газ же продолжает стоить рекордно дешево. И нет никаких надежд на создание картеля, который бы регулировал цены от слишком резких колебаний.