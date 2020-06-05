Путин: инфляцию в РФ удается удержать в заявленных ранее рамках

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5 июня 2020, 18:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин в пятницу в рамках встречи с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым заявил, что инфляцию в стране удается удержать в заявленных ранее рамках.

Глава государства в разговоре с Кириллом Дмитриевым также подчеркнул, что уровень безработицы на территории Российской Федерации в последнее время "подрос", однако показатели не являются такими "драматичными", как в ряде других стран.

Владимир Путин также добавил, что подобные показатели дают партнерам все основания продолжить работу с Российским фондом прямых инвестиций.