Путин: инфляцию в РФ удается удержать в заявленных ранее рамках

Президент РФ Владимир Путин в пятницу в рамках встречи с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым заявил, что инфляцию в стране удается удержать в заявленных ранее рамках.
Глава государства в разговоре с Кириллом Дмитриевым также подчеркнул, что уровень безработицы на территории Российской Федерации в последнее время "подрос", однако показатели не являются такими "драматичными", как в ряде других стран.
Владимир Путин также добавил, что подобные показатели дают партнерам все основания продолжить работу с Российским фондом прямых инвестиций.