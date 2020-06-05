Трамп ожидает «беспрецедентный экономический рост» в США в 2021 году

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5 июня 2020, 18:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент США Дональд Трамп, NASA/via Globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в рамках пресс-конференции днем в пятницу, 5 июня, заявил, что рассчитывает на беспрецедентный экономический рост в стране в следующем году.

"Я думаю, что на следующий год мы будем выше, чем когда-либо", – подчеркнул глава США. По словам Трампа, единственное, что отдаляет страну от улучшения ситуации – плохая политика.

Американский лидер убежден в том, что у Соединенных Штатов будут "хороший июль, очень хороший август и потрясающие сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь". Трамп уверен – Америка находится в настоящий момент на пороге "долгого периода роста".