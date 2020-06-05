Россия на 16 месте по объему антикризисной поддержки экономики из ТОП-20 стран

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5 июня 2020, 17:17 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

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Российская экономика по итогам борьбы с коронавирусом может потерять гораздо больше, чем экономики развитых стран, поскольку не поддерживает платежеспособный спрос. К такому выводу пришло рейтинговое агентство Fitch.

Нынешний кризис заставил страны выделить на поддержку своих экономик в два раза больше средств, чем в кризис 2008-2009 годов. По данным на 3 июня меры прямого фискального стимулирования составили $4,927 трлн — больше 7% мирового ВВП.

Щедрее всех, согласно рейтингу, оказалось правительство Японии, которое в совокупности (учитывая госгарантии) выделяет поддержку эквивалентную 32,3% ВВП. Власти Германии, Италии и Великобритании объявили о мерах поддержки более чем на 20% ВВП, Франция — на 17,5%, Испания — 11,2%. Эти цифры не учитывают средства в размере 1,3 трлн евро, которые ЕЦБ выделил на поддержку экономики еврозоны. Объем прямой поддержки в США составил 11,5% ВВП, а в Китае — 4,9% ВВП.

В России все принятые меры финансовой поддержки населения и бизнеса, которые Михаил Мишустин оценивает примерно в ₽5 трлн позволили стране занять лишь 16 место в рейтинге. Таким образом, меры дают лишь порядка 3% ВВП за 2019 год. Если учесть будущие меры, которые заложены в план восстановления экономики, то поддержка вырастет до 5% ВВП.

Хуже России в этом плане оказываются только Швейцария (2,2%), Корея (1,6%), Индия (1,1%) и Мексика (0,7%).