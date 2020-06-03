Эксперт-политтехнолог считает, что план Мишустина по восстановлению экономики России обойдет «ловушку 2022 года»

Аргументы Недели → Экономика 13+

3 июня 2020, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]

экономика, фото: pixabay.com

Премьер-министр Михаил Мишустин представил общенациональный план восстановления российской экономики, согласно которому более 500 масштабных мероприятий будут осуществляться в три этапа. Конечная цель – к концу 2021 года снизить уровень безработицы до менее 5%, обеспечить устойчивые темпы роста ВВП минимум до 2,5% в год и существенно повысить реальные доходы россиян. Стратегия оценена в 5 трлн рублей.

Никита Масленников, ведущий эксперт Центра политических технологий, считает, что план Мишустина по восстановлению экономики России обойдет «ловушку 2022 года».

Как объяснил эксперт, так называемая «ловушку а 2022 года» заключается в том, что российская экономика после «рывка» в 2021 году замедлит рост и вернется к прежним показателям в 1,5-2% ВВП. По мнению Масленникова, основания для опасений есть, чтобы избежать этого риска, необходимо параллельно реализовать структурные реформы экономики, запрос на которые давно направляет бизнес. По словам эксперта, это и регулятивные изменения, и налоговые, и системные, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Мишустин раскрыл детали плана по восстановлению экономики от последствий коронавируса. Михаил Мишустин во время встречи с президеном РФ Владимиром Путиным сообщил, что реализация национального плана восстановления экономики и доходов населения обойдется в 2020–2021 годах в пять триллионов рублей.