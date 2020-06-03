Польша пригрозила «Газпрому» штрафом в 50 млн евро

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3 июня 2020, 10:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Газпром, Замир Усманов/globallookpress.com

Польский антимонопольный регулятор (UOKiK) возбудил дело против «Газпрома» в рамках расследования по строительству трубопровода «Северный поток-2». Отмечается, что компания не предоставила некоторые документы, за что может последовать штраф в размере 50 млн евро.

«"Газпрому" за непредоставление информации грозит штраф в размере до 50 миллионов евро, независимо от последствий, вытекающих из разбирательства о совершении сделки без согласия директора UOKiK», - говорится в сообщении ведомства.

Причиной возбуждения дела стало отсутствие сотрудничества в ходе проводимого антимонопольного расследования.

В 2018 году UOKiK предъявил обвинения «Газпрому», Engie Energy из Швейцарии и четырем компаниям из Нидерландов (Uniper, OMV, Shell и Wintershall) в финансировании строительства трубопровода без юридически необходимого разрешения. При этом в 2020 году UOKiK обратился к «Газпрому» с просьбой предоставить соответствующие документы-контракты с остальными компаниями, но не получил ответа.

Ранее сообщалось, о «горячем» споре между Трампом и Меркель на тему «Северного потока – 2».