Встали с колен: даже в Молдавии пособия по безработице выше, чем в России

Аргументы Недели → Экономика 13+

29 мая 2020, 13:56 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Президент поддержал предложение Минтруда РФ об увеличении минимального пособия по безработице втрое. Принятое решение позволит поднять его на три месяца с 1,5 до 4,5 тысяч рублей.

В России уже порядка шести миллионов безработных, если считать по методике Международной организации труда. На биржу за пособием из них идет лишь каждый третий. И в самом деле, ради чего проходить все бюрократические процедуры, доказывая свое право на поддержку ради 1500 рублей, которые на три месяца власти согласились превратить в 4500? Половина всех безработных, которые все-таки доходят до биржи и выбивают себе пособия, получают их в минимальном размере.

Официальный прогноз Минтруда говорит о том, что в ближайшее время число зарегистрированных безработных поднимется до 2,3 миллионов. И если половина из них будет получать минимальные пособия, это значит, что как минимум миллион наших соотечественников обречен существовать на 4,5 тысячи рублей в месяц.

Складывается ощущение, что кто-то из наших властителей, пересмотрев известный фильм «Голодные игры», решил воплотить подобный сценарий в нашей стране в реальной жизни, а главным призом этого масштабного «развлечения» будет сохраненная чудесным образом человеческая жизнь.

По-другому и быть не может. Только вот какое чудо должно произойти, чтобы человек остался в живых, расплачиваясь за ошибки того же государства и имея в наличии 4500 рублей в месяц? На какой неизвестной науке планете обитают госдеятели, принимающие такие оторванные от реальной жизни решения?

«Голодный народ проглотит что угодно», - это изречение принадлежит сербскому писателю Раде Джерговичу. Может быть, в этом и заключается ответ?

Минимальный размер нашего пособия по безработице, даже увеличенный в три раза, составляет порядка 50 евро. А вот, скажем, в Болгарии и Латвии оно составляет 160-180 евро. Даже в Молдове - свыше 100 евро. Во Франции, Германии, Австрии, Бельгии – от 840 до 995 евро. Ну а о Голландии с 1300 евро и Норвегии с 1500 евро даже говорить не хочется.

Но эта история не про Россию. Нашему безработному дополнительных 3 тысяч рублей в месяц хватит на пару-тройку походов в магазин, и, вполне возможно, на мешок, в котором его потом доставят кладбище.