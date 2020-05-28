В России произошло рекордное сокращение потребительского спроса

Аргументы Недели → Экономика 13+

28 мая 2020, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]

Спад потребительского спроса в нашей стране показал очередной антирекорд. По итогам апреля он уменьшился на 23%. Эксперты предполагали, что сокращение составит порядка 18%. Данный показатель выше уровня снижения торгового оборота в Китае и США.



В Центре макроэкономического анализа Альфа-банка предположили, что спад уровня торговли может быть вызван слабым развитием Интернет-площадок. В КНР через сеть реализуется порядка 30% товаров, тогда как в нашей стране - всего 4,5%. В мае потребительский спрос может уменьшится ещё на 19%.



Возвратиться на докоронавирусные показатели можно будет только в следующем году. Сейчас россияне не смогут приобрести столько, чтобы восстановить провал за предыдущие месяцы.



Даже после карантинных мер ожидать увеличения товарооборота не стоит, так как у граждан наблюдается очень низкая покупательная способность. Это объясняется уменьшением финансового дохода из-за перехода на удалённый формат работы, либо полной потерей работы.



Люди в таких условиях заинтересованы в приобретении дешёвых товаров или их аналогов, а также вынуждены отказываться от совершения крупных покупок. Данная тенденция может продлиться до конца текущего года.