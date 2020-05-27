Чубайс ответил на вопрос про «дохлую лошадь» и снижение нефтяных цен

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27 мая 2020, 16:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс считает, что сложившаяся ситуация в мировом ТЭК является сигналом для переобдумывания стратегии развития России. По мнению Чубайса, России необходимо ускорить темпы сокращения доли нефтегазовой отрасли в ВВП страны.

Глава "Роснано" ответил на вопрос про нефтяную иглу, снижение нефтяных цен и общую экономическую ситуацию.

По его словам, необходимо ускорить темпы сокращения доли нефтегазовой отрасли в ВВП. "Никто не говорит о какой-то дури, закрыть нефтянку, это какая-то нелепость, совершенно правильно было сказано, что нужно наращивать нефтехимию, газохимию, с углем сложнее, но тем не менее", - пояснил Чубайс.