Чубайс считает нефтяной рынок «дохлой лошадью» и предлагает: «Если лошадь сдохла, надо с нее слезть»

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19 мая 2020, 17:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Forbes

Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Глава компании «Роснано» Анатолий Чубайс, прокомментировал ситуацию с обвалом нефтяного рынка, известной поговоркой о «дохлой лошади». «Если лошадь сдохла, надо с нее слезть», — процитировал Чубайс ковбойскую мудрость.

По словам главы «Роснано», о том, что пора слезать с иглы, говорят лет 15. Чубайс отметил, что на нефтегаз приходится 20% ВВП, 40% бюджета, 60% экспорта. И вот хребет экономики сломался.

По мнению Чубайса, обвал мирового рынка нефти стал «набатным колоколом», который сигнализирует России о том, что пора «сворачивать с этого пути» и принимать стратегическое решение о снижении зависимости от цен на нефть. По его убеждению, невозможно подвергать страну стратегическому риску из-за такой структуры экономики, факт, что этот технологический уклад устаревает. Чубайс прогнозирует: «Если не слезете, то в тупик заедете».

Правительство РФ подготовило план восстановления российской экономики до конца 2021 года.