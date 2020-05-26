Зачем российским банкам потребовалось ввозить рекордную сумму долларов

Аргументы Недели → Экономика 13+

26 мая 2020, 10:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Деньги. Фото: pixabay.com

Стало известно, что в России банки значительно увеличили ввоз валюты, в марте ввоз составил почти 5 млрд долларов, что стало рекордом за шесть лет. Финансовый аналитик Виталий Калугин объяснил, зачем финансовым организациям потребовалось больше иностранных денег.

В Центробанке сообщили, что россияне начали массово снимать накопления со счетов. Таким способом сограждане надеются обезопасить себя в период экономического кризиса, считает экономист.

«Люди сняли эти деньги, чтобы положить под подушку. Это очевидно. Люди понимают, что сейчас есть проблемы в экономике и, скорее всего, к концу года рубль опустится. Это стандартная реакция российского гражданина на экономические проблемы», - рассказал Калугин.