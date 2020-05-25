Кудрин рассказал, как должна развиваться Россия после окончания пандемии

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25 мая 2020, 10:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: КоммерсантЪ

Алексей Кудрин. Фото: globallookpress.com/ Photographer: © Federation Council of Russia

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что после окончания пандемии России нужно будет сосредоточить свое внимание на четырех основных национальных целях.

«Пандемия продемонстрировала нам всем, что есть четыре безусловные стратегические цели», - считает Кудрин. К ним он отнес развитие системы здравоохранения, рост доходов населения, развитие экономики и адекватные вызовам времени госуправление и институты. «Остальные цели, безусловно, важны, но производны от вышеупомянутых», - добавил он.

Кудрин отметил, что уменьшение приоритетных направлений позволит лучше сконцентрироваться на каждом из них.