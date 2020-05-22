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Набиуллина рассказала, как выплаты на детей отразятся на экономике

, 14:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Набиуллина рассказала, как выплаты на детей отразятся на экономике
Эльвира Набиуллина. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, как выплаты на детей могут сказаться на экономике страны. Она объяснила, что будет после того, как все нуждающиеся получат по 10 тысяч на детей.

«Выдача этих денег поддержит уровень жизни семей и поддержит спрос в экономике, и в том числе будет способствовать более быстрому достижению инфляцией целевого значения, способствовать этому», з заявила глава Центробанка.

Она добавила, что уровень инфляции после оказания подобной поддержки россиянам должен остаться под контролем. При этом Набиуллина отметила, что меры поддержки граждан в сложившихся условиях крайне важны.

АБ

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