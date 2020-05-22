Чубайс объяснил, почему выступает против раздачи денег россиянам

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22 мая 2020, 13:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Деньги. Фото: pixabay.com

Анатолий Чубайс рассказал, почему выступает против единовременных выплат для всех россиян. Он отметил, что раздача денег всем и сразу «выглядит легкомысленно».

«Вот всем дадим по 20 тыс. рублей. Ну, хорошо. Сколько это - два-три месяца? Если правильно помню, это примерно 2 трлн рублей. И дальше что после этого?» - объяснил Чубайс свою позицию.

Он подчеркнул, что если в будущем наступит вторая волна коронавируса, то деньги лучше приберечь для поддержки медперсонала. Чубайс добавил, что оказывать людям материальную поддержку необходимо, но только тем, кому это действительно нужно. «Но часто у нас наиболее шумными являются совсем не те, кто на самом деле нуждается, это разные множества», - сказал он.