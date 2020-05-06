Силуанов назвал причину невозможной раздачи «вертолетных денег» всем

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6 мая 2020, 07:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ведомости

фото: Антон Силуанов, сайт Госдумы РФ

Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему российские власти не могут раздать «вертолетные деньги» всем гражданам в связи с пандемией коронавируса. По его словам, сейчас самое главное – оказать помощь нуждающимся.

«Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и "с вертолета деньги разбрасывать", потратить триллионы рублей». Но ведь задача не соревноваться, кто больше потратит. Нужно помочь бизнесу сохранить работников, помочь людям оплачивать первоочередные расходы на питание, жилье, кредиты», - пояснил он.

Силуанов напомнил, что пострадавшие от пандемии малые предприятия получают отсрочки по налогам и кредитам, по арендным платежам сроком на полгода, беспроцентные кредиты на зарплату и гранты в размере МРОТ (70% от фонда оплаты труда) на сотрудника.

По его словам, сейчас дефицит российского бюджета составляет 4% ВВП, а доходы станут меньше на 4 трлн руб., в том числе минус 1,5 трлн руб. нефтегазовых доходов и около двух трлн ненефтегазовых.

«Для финансирования дополнительных расходов, связанных с поддержкой экономики … 1,07 трлн руб. в этом году. И нужно останавливаться на таком увеличении расходов … Мы не режем расходы, даже наоборот, их увеличиваем, поэтому будем задействовать средства ФНБ и займы», - высказал он.

Ранее Антон Силуанов заявил, что Минфин готов поддержать население и экономику в случае продления ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.