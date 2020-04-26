Минфин готов выделить деньги на поддержку россиян в случае продления ограничений из-за пандемии

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26 апреля 2020, 22:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Антон Силуанов, сайт Госдумы РФ

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин готов поддержать население и экономику в случае продления ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

«Ресурсов у нас достаточно, резервы есть, будем дальше поддерживать, наших людей … Да, бюджет в этом году у нас будет дефицитный, но ситуация такова, что здесь мы готовы идти на те издержки и дополнительные траты, которые позволят нам принять все необходимые меры, чтобы в меньшей степени наши граждане почувствовали последствия негативных явлений», - пояснил он.

Силуанов отметил, что власти выделят около 2,8% ВВП дополнительных ресурсов как в виде прямой бюджетной помощи, так и в виде гарантийной поддержки на меры, которые позволят минимизировать последствия пандемии для граждан и экономики.

«Сколько бы ни потребовалось времени для того, чтобы проводить такую политику, мы будем это делать. И сколько бы ни потребовалось денег для поддержания здоровья и жизни наших граждан, мы будем это делать», - высказал он в эфире на телеканале «Россия 24».

Минфин возьмёт около 2 триллионов рублей из ФНБ, а также привлечёт около 1 триллиона рублей дополнительных заимствований, не сокращая при этом запланированные расходы.

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