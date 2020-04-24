Почему власти не могут раздать деньги нуждающимся

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24 апреля 2020, 08:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Из-за пандемии коронавируса многие россияне испытывают финансовые трудности, однако власти не спешат раздавать населению так называемые «вертолетные деньги».

Эксперты считают, что люди сейчас не получают денег от государства просто так, поскольку в стране еще не исчерпали запас более подходящих для нынешних условий мер. Также отмечается, что после подобного в России может наступить инфляционный шок. Считается, что «вертолетные деньги» - это крайнее средство для спасения экономики государства.

«В мировой практике реально "вертолетные деньги" рассматривают как способ побороть дефляцию и ее неприятные эффекты, что не совсем актуально для России на современном этапе», - считает эксперт Дмитрий Куликов.