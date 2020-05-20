Экономист: снизить развитие «всемирной бедности» можно общими усилиями

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20 мая 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

Фото:калькулятор, pixabay.com

Кандидат экономических наук, эксперт РИСИ Михаил Беляев прокомментировал заявление главы Всемирного банка Дэвида Малпасса о том, что около 60 миллионов человек по всему миру могут оказаться в крайней бедности из-за пандемии коронавируса.

“Большинство прогнозов исходит из так называемого инерционного сценария, то есть предрекают события, которые наступят в будущем, и при этом не учитывают, что могут быть и должны быть какие-то перемены в мире, которые могут это предотвратить ... Были уже сделаны прогнозы по Африке, что там десятки миллионов людей будут получать меньше прожиточного минимума, то есть за гранью нищеты. Но во многом эти прогнозы и несут такую функцию: они показывают, что будет, если ничего не делать”, - высказал он в эфире радио Sputnik.

Беляев отметил, что коронавирус нанес серьезный удар по мировой экономике - разрываются операционные цепочки и падает ВВП. По его словам, предотвратить последствия такого сценария будет тяжело, но если все страны объединятся, то есть вероятность, что наиболее негативные будут преодолены.