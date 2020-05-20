На преодоление кризиса в странах ЕС понадобится более триллиона евро

Аргументы Недели → В мире 13+

20 мая 2020, 12:49 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

Фото: соцсети

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон выступили в формате видеоконференции с совместным планом спасения экономик стран-участниц ЕС после окончания пандемии COVID-19. Инициатива подверглась критике стран Северной Европы и Австрии.

Выступление Меркель и Макрона было отмечено французской Figaro:

«Когда президент Франции и канцлер Германии выступают вместе, есть большая вероятность, что речь пойдет о Европейском союзе. И действительно, оба европейских лидера предложили учредить европейский стимулирующий фонд в размере 500 млрд евро».

По сообщениям немецких СМИ, в предложенном плане речь идет о поддержке тех стран ЕС, которые больше всего пострадали от пандемии. Ведущие страны Евросоюза включились в дискуссию о создании фонда восстановления ЕС, которая ведется с тех пор, как на саммите в конце апреля Комиссии ЕС было поручено разработать план восстановления экономики стран сообщества по окончании кризиса. Дискуссия развернулась по поводу размеров фонда, способов его финансирования и форм помощи.

В основе плана Меркель и Макрона лежит самостоятельный выход Еврокомиссии на мировые финансовые рынки с целью заимствований от лица ЕС. Речь идет о европейских займах сроком на 30 лет. Они должны будут погашаться за счет бюджета ЕС, поскольку финансовые средства в рамках предложенного фонда будут предоставляться странам-заемщикам безвозмездно. Для этого придется увеличивать взносы стран-участниц в европейский бюджет.

Альтернативой может стать решение о снятии ограничений на бюджетную задолженность как стран - членов ЕС, так и Еврокомиссии. Но для этого потребуется одобрение парламентов всех 27 стран сообщества.

Если фонд будет создан, то, с учетом уже одобренных 540 млрд евро по линии европейского стабилизационного механизма кредитов Европейского инвестиционного банка и принятого по инициативе главы Комиссии ЕС Урсулы фон дер Ляйен инструмента поддержки занятости на европейских фирмах (SURE) в размере 100 млрд, общий размер помощи для преодоления кризиса превысит 1 трлн евро.

Отмечается, что франко-немецкая инициатива была раскритикована Нидерландами, Швецией и Данией. Их не устраивает то, что Еврокомиссия «влезет в долги», направляя невозвратную финансовую помощь странам, имеющим и так крупный государственный долг. Подобной позиции придерживается и австрийский канцлер Себастьян Курц.