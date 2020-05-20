Недельные расходы россиян превысили значения последних шести недель

Аргументы Недели → Экономика 13+

20 мая 2020, 11:22 [ «Аргументы Недели», Татьяна Савкина ]

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С 11 по 17 мая объем повседневных расходов в России вырос. Расходы россиян растут, несмотря на продолжающийся режим самоизоляции, что говорит о существенном росте цен на товары повседневного потребления.

В среднем типичная семья потратила на повседневные товары 4573 рубля, что на 5,9% больше, чем неделей ранее.

Исследовательский холдинг «Ромир» подготовил Индекс Недельных Расходов (ИНР), который является показателем, демонстрирующим динамику объема потребления товаров повседневного спроса российскими домохозяйствами в России. Индекс рассчитывается для каждой календарной недели на основе данных, получаемых посредством панельного исследования Romir Consumer Scan Panel*.

На неделе с 11 по 17 мая объем повседневных расходов типичной российской семьи увеличился и достиг отметки в 4573 рубля.

• Среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 256 рублей больше, чем неделей ранее.

• По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, расходы минувшей недели оказались выше на 364 рубля, или на 8,6%.