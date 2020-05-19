Американский бизнес назвал три возможных сценария восстановления российской экономики

Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко сообщил, что специалисты из США спрогнозировали восстановление российской экономики после пандемии коронавируса нового типа.

Согласно последней информации, американский бизнес в России считает, что существуют три сценария развития ситуации. Основной говорит о том, что экономика РФ вернется к "более-менее нормальному состоянию" к октябрю 2020 года.

Второй, более оптимистичный сценарий, предполагает возвращение к нормальной работе уже в июле.

Родзянко отметил, что существует и самая пессимистичная версия, согласно которой экономика восстановится не раньше января, однако данный сценарий является "просто ужасным", поэтому о нем лучше не думать.