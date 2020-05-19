Американский бизнес назвал три возможных сценария восстановления российской экономики

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«Коронавирус изначально пришёл из России, а мы все давно им болеем», утверждает скандальный блогер
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19 мая 2020, 10:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
«Коронавирус изначально пришёл из России, а мы все давно им болеем», утверждает скандальный блогер
Алексей Надёжин
Виктор Мартынюк
Олег Фочкин
Ульяна Меньшикова
Елена Середа
Экономика
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