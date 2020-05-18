«Надеяться не на кого», 75% представителей малого и среднего бизнеса России считают, что ситуация в экономике только ухудшится

Аргументы Недели → Общество 13+

18 мая 2020, 18:17 [ «Аргументы Недели» ]

Более 75% представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится, показало исследование. Канал "Экономика" приводит неутешительные цифры.

На вопрос о том, какие отрасли больше всего пострадали от кризиса, связанного с последствиями распространения коронавирусной инфекции, 82,9% опрошенных назвали ресторанную отрасль. Проблемы в индустрии моды и красоты отметил 61,6% участников исследования, в производственной сфере — 48,5%.

Легче всего, по мнению респондентов, кризис переживают игроки IT-индустрии, так считает 81,5%, телекоммуникационная отрасль - 54,2%, а также медицина - 37,1%.

При этом представители малого и среднего бизнеса полагают, что в нынешней непростой ситуации рассчитывать приходится только на себя. Более 83% участников опроса не надеются на помощь государства. Мнение о том, что бизнесу помогут или уже начали помогать власти, разделяют лишь 5,2% бизнесменов