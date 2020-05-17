Мировую экономику ждёт коллапс при текущем положении дел с пандемией коронавируса

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17 мая 2020, 20:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

pixabay.com, аналитика

Венчурный инвестор и управляющий партнер компании Untitled Ventures Оскар Стаховяк считает, что полный коллапс экономики — это реальный сценарий недалекого будущего, если страны не прекратят жесткие меры карантина.

Последствия от остановки многих отраслей усиливают негативное воздействие и могут обернуться кризисом. Многие компании способны потерять свои активы, что приведет к росту задолженностей. Если такая ситуация будет наблюдаться во всех отраслях, то экономика окажется в "большой беде".

По словам Стаховяка, ситуация дополнительно осложняется несколькими факторами: разными по характеру мерами поддержки в странах и прежним, устаревшим сегодня, подходом к ведению дел. Экономические риски особенно возрастут, если карантинные ограничения и запрет на работу организаций будут сохраняться в третьем квартале, отметил аналитик.