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США начали поставки нефти в Белоруссию

, 15:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

США начали поставки нефти в Белоруссию
добыча нефти, pixabay.com

Глава Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей днем в пятницу, 15 мая, сделал важное заявление. По словам дипломата, Соединенные Штаты Америки начали поставки нефти в республику.

Владимир Макей подчеркнул, что США, согласно договоренностям, уже приступили к поставки нефти на территорию Белоруссии.

По словам министра иностранных дел республики, это стало возможным после визита в страну 1 февраля текущего года государственного секретаря США Майкла Помпео и его встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.

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