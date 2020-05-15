Нефть довела Саудовскую Аравию до глобального экономического кризиса

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15 мая 2020, 11:11 [ «Аргументы Недели» ]

В связи с сокращением добычи нефти в Саудовской Аравии, правительство страны решило повысить налог на добавленную стоимость и остановить финансирование инвестиционных проектов.



По мнению политиков, такие меры будут способствовать стабилизации экономического положения государства. Если принятые меры не позволят достичь результата, то они будут усилены. Сейчас королевство активно тратит валютные резервы. Эксперты предполагают, что это может привести к серьёзному экономическому кризису.



В начале марта Саудовская Аравия вышла из соглашения ОПЕК+ в надежде стать лидером нефтяного рынка в мире, вытеснив Россию. Планы королевского государства обрушила эпидемия коронавируса. Глобальная экономика оказалась намного сильнее, чем это предполагали в Саудовской Аравии.



Стоимость нефти упала до рекордно низкого уровня. В определённые дни она достигала даже отрицательных значений. Осознав ошибку, Эр-Рияд подписал новое соглашение, по которому производители должны сократить добычу нефти в равном количестве. Договорённость была достигнута буквально в считанные часы. Однако удар по ценам был нанесён, что негативно отразилось на экономике.



Помимо проблем с продажей нефти Саудовская Аравия несёт серьёзные убытки в туристическом секторе. Паломники-мусульмане из-за карантина не могут посещать святые места.



