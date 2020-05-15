Эксперты подсчитали возможные экономические убытки из-за пандемии

Аргументы Недели → Экономика 13+

15 мая 2020, 11:31 [ «Аргументы Недели» ]

График. Фото: pixabay.com

В Азиатском банке развития подсчитали возможные экономические потери по всему миру за 2020 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Предполагается, что убытки могут составить без малого 9 триллионов долларов.

В своих прогнозах эксперты в первую очередь опираются на сроки окончания пандемии коронавируса, передает ФБА «Экономика сегодня». Предполагается, что если все введенные ранее ограничения будут сняты в ближайшее время, то убытки составят всего 5,8 триллионов долларов. В случае длительного продления ограничительных мер они могут оказаться больше на 3 триллиона и составить 8,8 триллионов долларов.

Ранее был назван первый предполагаемый долларовый триллионер.