Кто может стать первым триллионером в истории

Аргументы Недели → В мире 13+

15 мая 2020, 07:57 [ «Аргументы Недели» ]

Деньги. Фото: pixabay.com

Аналитики назвали человека, который может стать первым долларовым триллионером в истории. Предполагается, что состояние богача может достигнуть этой отметки уже к 2026 году.

Специалисты считают, что первым в мире триллионером окажется основатель Amazon Джефф Безос, которому к тому моменту исполнится 62 года. В настоящее время его состояние оценивается в 144 миллиарда американских долларов, однако пандемия коронавируса привела к резкому подорожанию акций его компании.

Через год после Безоса достичь отметки в один триллион долларов может и китайский девелопер Сюй Цзяинь, а к 2030 году их ряды пополнит и основатель Alibaba Group Джек Ма.