Богатейший человек мира за день увеличил свое состояние на $6,4 млрд

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15 апреля 2020, 09:35 [ «Аргументы Недели» ]

Джефф Безос, Patrick Fallon/ZUMAPRESS.com

Самый богатый человек планеты Джефф Безос за один день увеличил свое состояние более чем на 6 миллиардов долларов. Это случилось в связи с рекордным ростом акций возглавляемой им корпорации Amazon.

Акции компании к закрытию торгов нью-йоркской биржи в минувший вторник поднялись на 5,3 процентных пункта и достигли $2238 за ценную бумагу – это рекордная отметка, передает ФБА "Экономика сегодня".

Уточняется, что состояние Безоса, который владеет 11,2 процента акций Amazon увеличилось на $6,4 млрд и достигло уровня $138 млрд.

Как отмечает Forbes, на росте акций корпорации также разбогатела его бывшая жена Маккензи Безос, которая после развода с предпринимателем стала одной из самых обеспеченных женщин мира. Ее состояние увеличилось за день на $2,2 млрд и составило $44,8 млрд.