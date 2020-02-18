Все новости >>

//В мире 13+

Богатейший человек мира выделил 10 миллиардов долларов на "спасение Земли"

, 07:47 [ «Аргументы Недели» ]

Богатейший человек мира выделил 10 миллиардов долларов на
Земля, pixabay.com
Самый богатый человек в мире, глава компании Amazon Джефф Безос выделил 10 миллиардов долларов на "спасение Земли". Он принял решение создать фонд для борьбы с климатическими изменениями на планете.
 
Безос заявил, что хочет улучшить уже существующие способы борьбы с разрушительным воздействием изменения климата, а также открыть новые. Средства из его Фонда Земли будут выделяться ученым, активистам и различным неправительственным организациям, которые занимаются вышеуказанной проблемой.
 
"Я начну выдавать гранты этим летом", – уточнил миллиардер и призвал защищать Землю вместе.
 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Jeff Bezos (@jeffbezos)17 Фев 2020 в 10:00 PST

ЕТ

//картина дня

Политика

В ГД предложили закрепить в Конституции РФ запрет на аборты и

В ГД предложили закрепить в Конституции РФ запрет на аборты и "право ребенка на специальную охрану и заботу"

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил закрепить в преамбуле Конституции РФ запрет на аборты. Он считает, что человек становится человеком только в момент «зарождения жизни».

Стала известна информация о «резкой активизации» Вооруженных сил Украины на луганском фронте. Об этом говорится в заметке, размещенной во вторник утром на страницах отечественных интернет-СМИ.

Стала известна информация о «резкой активизации» Вооруженных сил Украины на луганском фронте. Об этом говорится…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

17 февраля 2020 г. на территории Кронштадтского форта «Великий князь Константин» под Петербургом, начался первый день съемок полнометражного художественного фильма «ФАУ…

//новости ан