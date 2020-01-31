Грета Тунберг снова стала претендентом на Нобелевскую премию мира

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31 января 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: соцсети

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг во второй раз предложили в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира. В заслугу девушке ставят то, что в столь юном возрасте она смогла обратить внимание людей на проблемы экологии.

Номинировать Тунберг предложили депутаты из Швеции Хокан Свеннелинг и Йенс Холм. Они подчеркнули важность решения проблем климата и ответили, что в случае бездействия ситуация может обернуться глобальными катастрофами.

«Юная климатическая активистка Грета Тунберг и глобальное экологическое движение Fridays for Future, номинированы сегодня на Нобелевскую премию мира 2020 года двумя шведскими законодателями», - передаёт источник.