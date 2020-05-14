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Аргументы Недели Экономика 13+

Южноуральские предприниматели оценили меры поддержки во время пандемии

, 17:42 [ «Аргументы Недели. Челябинск», ]

Южноуральские предприниматели оценили меры поддержки во время пандемии
Фото pixabay.com

Представители южноуральских предприятий рассказали, какие меры поддержки, заявленные властями, пользуются наибольшей популярностью.

Дарья Сапунова, коммерческий директор ООО «Энсо», компании по производству женской одежды отметила, все меры хорош работают в комплексе.

«Налоговые преференции, гранты на выплату заработной платы позволяют предприятиям экономить финансовые средства и таким образом сохранить часть оборотного капитала, что жизненно важно для любой компании», - сказала она.

По ее мнению, помогут решить текущие проблемы программы микрофинансирования по низким процентным ставкам. Это подчеркнул и Владимир Волошок, генеральный директор Магнитогорской обувной фабрики. В первую очередь, они помогу сохранить заработный фонд.

«Сейчас для нас важна каждая копейка», — подчеркнул Владимир Волошек.

Юоия Амелькина, коммерческий директор ООО «А-фреш» (поставщики продуктов) считает, что  поддержка нужна не только предприятиям, которые попали в перечень пострадавших от пандемии.

«Например, у нашей компании возрос спрос на продукцию, в связи с этим нам нужно было пополнить оборотные средства. Мы воспользовались программами микрофинансирования. Финансовые продукты сейчас действуют на выгодных для предпринимателей условиях», — сказала она.