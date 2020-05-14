Южноуральские предприниматели оценили меры поддержки во время пандемии

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14 мая 2020, 17:42 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото pixabay.com

Представители южноуральских предприятий рассказали, какие меры поддержки, заявленные властями, пользуются наибольшей популярностью.

Дарья Сапунова, коммерческий директор ООО «Энсо», компании по производству женской одежды отметила, все меры хорош работают в комплексе.

«Налоговые преференции, гранты на выплату заработной платы позволяют предприятиям экономить финансовые средства и таким образом сохранить часть оборотного капитала, что жизненно важно для любой компании», - сказала она.

По ее мнению, помогут решить текущие проблемы программы микрофинансирования по низким процентным ставкам. Это подчеркнул и Владимир Волошок, генеральный директор Магнитогорской обувной фабрики. В первую очередь, они помогу сохранить заработный фонд.

«Сейчас для нас важна каждая копейка», — подчеркнул Владимир Волошек.

Юоия Амелькина, коммерческий директор ООО «А-фреш» (поставщики продуктов) считает, что поддержка нужна не только предприятиям, которые попали в перечень пострадавших от пандемии.

«Например, у нашей компании возрос спрос на продукцию, в связи с этим нам нужно было пополнить оборотные средства. Мы воспользовались программами микрофинансирования. Финансовые продукты сейчас действуют на выгодных для предпринимателей условиях», — сказала она.