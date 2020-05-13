Глава ФРС США: в стране наблюдается беспрецедентный экономический спад

Аргументы Недели → Экономика 13+

13 мая 2020, 20:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

график, pixabay.com

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл сообщил, что в стране в настоящий момент наблюдается беспрецедентный экономический спад, вызванный пандемией коронавирусной инфекции.

Глава ФРС США подчеркнул, что темпы и масштабы текущего экономического спада, связанного с COVID-19, не имеют аналогов в современной истории. "Значительно хуже, чем любая рецессия со времен Второй мировой войны", – отметил в среду, 13 мая, Джером Пауэлл.

Он уточнил, что достигнутые в Соединенных Штатах за минувшее десятилетие успехи в сфере создания новых рабочих мест сошли на нет.